2018-12-15T11:16:47+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ протаранил грузовик: один человек погиб

ДТП случилось в Павловском районе
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области ВАЗ протаранил грузовик. Водитель отечественного авто скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Все произошло в 2.35 ночи на 657 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе. 40-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовую машину «Вольво», которым управлял 52-летний мужчина. Оба автомобилиста - жители Богучарского района. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии до приезда скорой. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 165 ДТП, из них в областном центре - 120, на федеральных трассах - 7, в районах области - 38. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 2 человека погибли.

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