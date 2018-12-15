В Воронежской области ВАЗ протаранил грузовик: один человек погиб

15 Дек. 11:15 2018-12-15T11:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области ВАЗ протаранил грузовик. Водитель отечественного авто скончался на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Все произошло в 2.35 ночи на 657 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе. 40-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовую машину «Вольво», которым управлял 52-летний мужчина. Оба автомобилиста - жители Богучарского района. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии до приезда скорой. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 165 ДТП, из них в областном центре - 120, на федеральных трассах - 7, в районах области - 38. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 2 человека погибли.