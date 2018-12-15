В Воронеже из-за гололеда «Форд» влетел в «Фольксваген»: погибла 25-летняя девушка

15 Дек. 10:01 2018-12-15T10:01:51+03:00

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В Воронеже гололед стал причиной жуткого ДТП на улице Новосибирской. 25-летняя автомобилистка на «Форде» вылетела на полосу встречного движения, где протаранила «Фольксваген». Девушка скончалась на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Все произошло в пять часов вечера. Местная жительница ехала за рулем автомобиля «Форд Фьюжн» со стороны Ростовской в сторону Ленинского проспекта. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением из-за плохих погодных условий и вылетела на встречку. Там она влетела в «Фольксваген Тигуан», которым управлял 34-летний водитель.

Девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.