15 Дек. 09:38 2018-12-15T09:38:29+03:00

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В Воронеже ищут пропавшего по пути в Москву ставропольца на белом «Порше». Рашид Байчоров последний раз вышел на связь с родственниками 14 декабря около часа ночи. Тогда он находился вблизи нашего города и сообщил о неполадках с машиной. После этого о его местопололожении ничего неизвестно. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» накануне.

Рост пропавшего 175 см. У Рашида худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и зеленые глаза. Мужчина носит короткую бороду. С собой у жителя Кисловодска был синий рюкзак.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Рашида Байчорова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.