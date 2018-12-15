2018-12-15T08:48:39+03:00
Общество

Воронежцы нашли парикмахерскую для сказочных героев

Судя по названию, заведение обслуживает персонажа из «Снежной королевы»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В преддверии Нового года воронежцы решили поверить в чудеса. В одном из районов города местные жители нашли «сказочную» парикмахерскую. И, судя по названию, заведение обслуживает Кая - персонажа из «Снежной королевы». Необычное фото появилось в одном из популярных городских сообществ в соцсети. Под вывеской «Парикмахер Кая» также указано имя волшебного мастера - «Виктория».

- Даже у Кая есть собственный парикмахер Виктория, - подписал снимок автор.

Версию о том, что вывеска просто «потеряла» букву «с», воронежцы рассматривать отказались. Вместо этого местные жители отправились на поиски парикмахерской для Герды.

- Если у Кая есть свой парикмахер, то и у Герды должен быть свой Серёжа Зверев, - пошутил горожанин в комментариях.

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