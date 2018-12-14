2018-12-14T23:35:13+03:00
Звезды

Актер Воронежского драмтеатра стал «Лидером года»

Награду получил Анатолий Гладнев
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Анатолий Гладнев.Анатолий Гладнев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 декабря в Воронеже прошла юбилейная премия «Лидер года». В десятый раз в столице Черноземья объявили лучших из лучших в разных сферах жизни, вложивших личный вклад в развитие региона в целом. Церемонию награждения победителей по обыкновению вел телемэтр Владимир Молчанов.

В номинации «Культура» лауреатом премии «Лидер года - 2018» стал артист театра драмы имени Кольцова Анатолий Гладнев. Его со сцены поздравила известная актриса и режиссер Светлана Дружинина. Напомним, Анатолий Гладнев в этом году стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

В списке лауреатом еще множество имен - бизнесменов, политиков, чиновников, ученых. Лауреатов поздравили звезды шоу-бизнеса - Владимир Стеклов, Дина Гарипова, группа «Кар-Мэн» во главе с Сергеем Лемохом.

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