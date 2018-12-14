Воронежский «Факел» первый матч на Кубке ФНЛ сыграет с дублем московского «Спартака»
Стал известен календарь матчей «Факела» на Кубке ФНЛ. Напомним, турнир пройдет на Кипре с 8 по 21 февраля.
Первый матч воронежская команда проведут с московским «Спартаком-2» 9 февраля. Через три дня «Факелу» предстоит сразиться в очередном дерби с курским «Авангардом». А 15 февраля воронежцы померяются силами с многократным чемпионом Эстонии – таллиннской «Левадией».
Независимо от места, занятого по итогам группового турнира, еще один матч на Кубке ФНЛ «Факел» проведет 18 февраля. Ну а потом неудачникам Кубка 20 февраля предстоит борьба за 9-16 места. Ну а 21-го лучшие команды турнира сразятся за победу в турнире. Также станут известны клубы, занявшие места с третьего по восьмое.
Напомним, почти два года назад «Факел» выиграл Кубок ФНЛ.