2018-12-14T19:59:39+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» первый матч на Кубке ФНЛ сыграет с дублем московского «Спартака»

Игра намечена на 9 февраля
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
На Кубке ФНЛ "Факел" проведет, как минимум, четыре матча.На Кубке ФНЛ "Факел" проведет, как минимум, четыре матча.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

Стал известен календарь матчей «Факела» на Кубке ФНЛ. Напомним, турнир пройдет на Кипре с 8 по 21 февраля.

Первый матч воронежская команда проведут с московским «Спартаком-2» 9 февраля. Через три дня «Факелу» предстоит сразиться в очередном дерби с курским «Авангардом». А 15 февраля воронежцы померяются силами с многократным чемпионом Эстонии – таллиннской «Левадией».

Независимо от места, занятого по итогам группового турнира, еще один матч на Кубке ФНЛ «Факел» проведет 18 февраля. Ну а потом неудачникам Кубка 20 февраля предстоит борьба за 9-16 места. Ну а 21-го лучшие команды турнира сразятся за победу в турнире. Также станут известны клубы, занявшие места с третьего по восьмое.

Напомним, почти два года назад «Факел» выиграл Кубок ФНЛ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты