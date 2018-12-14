В центре Воронежа могут убрать две остановки

14 Дек. 19:41 2018-12-14T19:42:15+03:00

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В мэрии в рамках проекта обновления проспекта Революции обсуждают идею о ликвидации двух остановок – «Комиссаржевской» и «Петровский сквер». Вместо нее собираются сделать одну новую – напротив главпочтамта.

Обосновывают это стремлением разгрузить трафик на перекрестке возле здания ЮВЖД и сделать так, чтобы прямо с новой остановки можно было быстро дойти до площади Победы, которую тоже планируют изрядно обновить.

Между тем, любому здравомыслящему человеку очевидно – одна из причин, мягко говоря, надуманная. До площади Победы можно легко дойти от Комиссаржевской - выигрыш во времени, если появится новая остановка, будет ничтожным. Неочевидно и то, что удастся разгрузить перекресток у ЮВЖД. А вот то, что на новую остановку и демонтаж старых уйдет немало денег, несомненно.

Кстати, недавно определили разработчиков проекта обновления и площади Победы, и проспекта Революции. Надеемся, у них хватит здравомыслия не рубить сплеча, а посоветоваться с воронежцами, прежде чем вносить в проект новую остановку.