В Воронеже определили, кто будет проектировать новые площадь Победы и проспект Революции

СЕГОДНЯ 18:52 2018-12-14T18:59:04+03:00

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Сразу два аукциона по проектам реконструкции центра Воронежа прошли на днях.

На разработку проекта реконструкции площади Победы претендовали воронежские АО ПИ «Гипрокоммундортранс» и ООО «ПГС проект», питерское ООО «Возрождение – Торговый Дом» и московское ООО «Александр Фронтов и Архитекторы». Последние две заявки конкурсная комиссия забраковала. В итоге победителем признали воронежскую фирму. И это несмотря на то, что она оценила свои услуги в 5,2 млн рублей, а питерцы – в 2,7 млн. Видимо, дополнительные условия у земляков оказались уж больно хороши.

В итоге «Гипрокоммундортранс» должен будет предусмотреть в проекте благоустройство площади Победы, а также фонтана в прилегающем к ней скверу и ремонт лестницы и подпорной стенки на улице Помяловского. Подрядчик также должен запланировать в проекте обновление тротуара (его собираются сделать гранитным), ливневых канализаций, систему автополива и видеонаблюдения, схему установки скамеек, урн, работы по озеленению территории, новое освещение, а также ремонт памятника. Кроме того, на площади Победы должен появиться светомузыкальный фонтан.

Любопытно, что заняться проектом благоустройства проспекта Революции хотели заняться те же фирмы, кроме «Гипрокоммундортранса». В итоге заявки всех, кроме питерской организации, «завернули». Аукцион признали несостоявшимся. А работы, видимо, проведет ООО «Возрождение – Торговый Дом» как единственная фирма, оставшаяся после проверки документации. Работы ее специалисты готовы выполнить за 2,75 млн рублей.

Предусмотреть в проекте им тоже предстоит много чего. К примеру, уличные тротуары должны сделать из гранита. Пешеходную зону проспекта приспособят для инвалидов-колясочников. На главной улице Воронежа должна появиться новая система освещения – провода должны убрать под землю. А еще в проекте нужно запланировать обновление уличной навигации, установку малых архитектурных форм, а также велодорожки.