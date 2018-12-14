В Воронеже подростка, угнавшего машину мамы, полицейские загнали в сугроб

14 Дек. 17:58 2018-12-14T18:00:45+03:00

Он пытался удрать от гаишников, но не справился с управлением

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Инспекторы ГИБДД устроили ночную погоню. В поселке Подгорное Коминтерновского района около 00.50 в пятницу, 14 декабря, они потребовали остановиться водителя синей «шестерки». Машина вызвала подозрение полицейских, потому что, проезжая мимо патрульного авто, резко дернула в другую сторону.

Водитель решил не останавливаться, напротив, попытался скрыться с глаз полицейских. Это ему не удалось – гаишники бросились в погоню, сообщили по рации другим машинам ГИБДД. В итоге «шестерку» удалось заблокировать, и она врезалась в сугроб.

При дальнейшем «разборе полетов» оказалось, что за рулем сидел 16-летний юноша. Он взял недавно купленную машину мамы без спроса, чтобы покататься. В итоге подросток, а, точнее, видимо, его мама будет отвечать по части 1 статьи 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим право управления». Юноша «накатал» на штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А машину пока эвакуировали на штрафстоянку. Это еще один удар по семейному кошельку.