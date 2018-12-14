В центре Воронежа появится еще один сквер

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-14T17:22:00+03:00

Рекреационную зону решили оборудовать в районе улиц Донбасской и 1905 года

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В управе Ленинского района прошло совещание с руководителями Советов многоквартирных домов по вопросам реализации стратегии малых, но конкретных дел. В частности обсудили предложение жителей густонаселенного квартала, ограниченного улицами Донбасская, 40 лет Октября, Революции 1905 года и Плехановская, о создании зоны отдыха.

- В этой части района есть подходящее место. В управу обращались жители микрорайона с просьбами благоустроить территорию. Изучив досконально этот вопрос, специалисты пришли к выводу, что здесь есть возможность для создания сквера, - рассказал Сергей Корчевников, глава управы.

Проект нового сквера предусматривает создание зон для всех категорий горожан: детей, спортсменов, пожилых людей, а также мест для парковки автотранспорта. Немаловажно, что идею создания нового места отдыха в центре Воронежа поддержал глава города.