В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей

14 Дек. 17:07 2018-12-14T17:08:03+03:00

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В ГУ МВД России по Воронежской области решили провести необычную профилактику пьянства за рулем в выходные. Водителей заранее предупреждают: в ночь с 15 на 16 декабря их могут в любой момент «тормознуть» и попросить дунуть в трубку, чтобы узнать, трезвый вы или нет. Таким способом хотят несколько улучшить безрадостную статистику по авариям.

В ГИБДД обращаются к сознательным воронежцам – если вы увидели, что кто-то садится управлять машиной пьяным, звоните в дежурную часть по телефону 8(473) 269-61-02 или сообщите о потенциальном убийце за рулем ближайшему наряду ДПС. Это не «стукачество» – тем самым вы сохраняете нервы, а, может, и жизнь других участников дорожного движения.