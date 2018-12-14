Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Большая неприятность случилась в ночь с 13 на 14 декабря у директора школы № 3 Новой Усмани Вячеслава Маковичко. О ней он рассказал «Комсомолке»:
- Около 11 часов возвращался со спортивных занятий в школу – надо было отвезти туда подписанные документы. Увидел, что левое колесо спущено, решил оставить свой «Ниссан-Мурано» во дворе. Ночью женщина-сторож увидела, как через школьный забор (высота у него 1 метр 70 сантиметров) перелезли двое мужчин. Они подбежали к моей машине, облили ее бензином и подожгли. Вспышка была - аж камеры слежения ослепила. А потом тем же путем к забору и наутек.
- Поджигателей камера записала?
- Их толком не разглядишь, качество изображения оставляет желать лучшего.
- Машина полностью сгорела?
- Да, дотла.
- Она была застрахована?
- Нет, и другой машины я не имею.
- «Ниссан-Мурано» новый был?
- Нет, подержанный, в районе миллиона стоил.
- Подозреваете кого-нибудь?
- Вроде бы врагов не нажил.
- Периметр школьного двора никто ночью не охраняет?
- С 7.00 до 19.00 охрану обеспечивают ЧОПовцы, а ночью, кроме сторожа, никого нет.
В МЧС уточнили время поджога – около пяти утра. После звонка о ЧП в 5.06 машину потушили, на здание школы огонь перекинуться не успел.