Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-14T16:53:13+03:00

От машины практически ничего не осталось. Фото: Максим ЛЮКОВ

Изменить размер текста: A A

Большая неприятность случилась в ночь с 13 на 14 декабря у директора школы № 3 Новой Усмани Вячеслава Маковичко. О ней он рассказал «Комсомолке»:

- Около 11 часов возвращался со спортивных занятий в школу – надо было отвезти туда подписанные документы. Увидел, что левое колесо спущено, решил оставить свой «Ниссан-Мурано» во дворе. Ночью женщина-сторож увидела, как через школьный забор (высота у него 1 метр 70 сантиметров) перелезли двое мужчин. Они подбежали к моей машине, облили ее бензином и подожгли. Вспышка была - аж камеры слежения ослепила. А потом тем же путем к забору и наутек.

- Поджигателей камера записала?

- Их толком не разглядишь, качество изображения оставляет желать лучшего.

- Машина полностью сгорела?

- Да, дотла.

- Она была застрахована?

- Нет, и другой машины я не имею.

- «Ниссан-Мурано» новый был?

- Нет, подержанный, в районе миллиона стоил.

- Подозреваете кого-нибудь?

- Вроде бы врагов не нажил.

- Периметр школьного двора никто ночью не охраняет?

- С 7.00 до 19.00 охрану обеспечивают ЧОПовцы, а ночью, кроме сторожа, никого нет.

В МЧС уточнили время поджога – около пяти утра. После звонка о ЧП в 5.06 машину потушили, на здание школы огонь перекинуться не успел.