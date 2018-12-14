Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-14T16:33:54+03:00

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С 15 декабря изменится маршрут нескольких автобусов маршрута № 70м. Обычно они проходят от остановки «ул. Перхоровича» до «ул. Березовая роща». Однако теперь пять машин будут и в рабочие, и в выходные дни будут следовать через санаторий имени Максима Горького – по улице Кольцовской.

Узнать автобусы, которые будут идти по новому маршруту, можно будет по табличкам – их уже установили.

В пресс-службе мэрии рассказали точное движение маршруток: от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Перхоровича, Южно-Моравской, Космонавта Комарова, Олеко Дундича, Писателя Маршака, Домостроителей, Ворошилова, 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Ломоносова, Дарвина (до остановки «Санаторий имени М. Горького»), Тимирязева, Березовая Роща (с движением вокруг жилого квартала) до остановки «ул. Березовая Роща».

В обратном направлении – от остановки «ул. Берёзовая Роща» по улица Берёзовая Роща, Ломоносова, Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, Домостроителей, Писателя Маршака, Олеко Дундича, Космонавта Комарова, Южно-Моравской, Перхоровича.