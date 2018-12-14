2018-12-14T16:17:57+03:00
Общество

В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами

Собственника заставили провести обеззараживание
Олег ИВАНОВ
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В ноябре более 16 тонн семян подсолнечника из Венгрии пытались провезти на склад временного хранения через Воронежскую область. Там бы эти семена растаможили и отправили дальше на продажу по всей России. Продукцию везли на автомобиле по международной товарно-транспортной накладной. При этом все необходимые фитосанитарные сертификаты были.

Вот только во время осмотра на поверхности упаковки семян сотрудники Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям заметили коричнево-мраморного клопа. Или же, если говорить по научному, «Halymorpha halys Stal». Это многоядное насекомое быстро плодится и адаптируется. К тому же клоп легко переносит отрицательные температуры в период зимовки.

Учитывая, что Воронежской области - зернопроизводящий регион, то подобные насекомые опасны для местных фермеров.

- Собственнику выдано предписание о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания методом фумигации партии семян подсолнечника и транспортного средства, - комментируют в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В итоге было проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание зараженной продукции, затем груз был возвращен отправителю.

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