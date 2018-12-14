2018-12-14T15:47:24+03:00
Общество

Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод

На нем будет работать 140 человек, а в перспективе – 325
Татьяна МИСТЮКОВАЯков СТРОГОВ
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В пятницу, 14 декабря, вице-премьер правительства России Алексей Гордеев и его преемник на посту губернатора Воронежской области Александр Гусев приняли участие в церемонии открытия мусоросортировочного завода в Семилукском районе.

На автоматизированном предприятии будут обрабатывать 440 тысяч тонн отходов в год (при условии, если завод будет работать в одну смену – в этом случае будут задействованы 140 работников). Если производство развернется и перейдет на двухсменный режим, то на предприятии будут трудиться 325 человек. Производительность, естественно, тоже возрастет.

На завод будут везти отходы из Воронежа, Рамонского, Репьевского, Нижнедевицкого, Семилукского и Хохольского районов. На предприятии будут отбирать бумагу, картон, ПЭТ-бутылки, пленки, флаконы, канистры, цветной и черный металлы и направлять на перерабатывающие заводы. По расчетам, это будет 7-15 процентов от общего объема отходов.

Алексей Гордеев заметил, что в европейских странах вообще запрещены полигоны отходов – там перерабатывают вообще весь мусор. Но сам вице-премьер признал, что по мановению волшебной палочки мы этого уровня не достигнем, в перспективе есть задача – выйти хотя бы на 60 процентов.

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