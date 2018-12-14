2018-12-14T15:47:24+03:00
Общество

Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод

На нем будет работать 140 человек, а в перспективе – 325
Татьяна МИСТЮКОВАЯков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря, вице-премьер правительства России Алексей Гордеев и его преемник на посту губернатора Воронежской области Александр Гусев приняли участие в церемонии открытия мусоросортировочного завода в Семилукском районе.

На автоматизированном предприятии будут обрабатывать 440 тысяч тонн отходов в год (при условии, если завод будет работать в одну смену – в этом случае будут задействованы 140 работников). Если производство развернется и перейдет на двухсменный режим, то на предприятии будут трудиться 325 человек. Производительность, естественно, тоже возрастет.

На завод будут везти отходы из Воронежа, Рамонского, Репьевского, Нижнедевицкого, Семилукского и Хохольского районов. На предприятии будут отбирать бумагу, картон, ПЭТ-бутылки, пленки, флаконы, канистры, цветной и черный металлы и направлять на перерабатывающие заводы. По расчетам, это будет 7-15 процентов от общего объема отходов.

Алексей Гордеев заметил, что в европейских странах вообще запрещены полигоны отходов – там перерабатывают вообще весь мусор. Но сам вице-премьер признал, что по мановению волшебной палочки мы этого уровня не достигнем, в перспективе есть задача – выйти хотя бы на 60 процентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут
В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами
В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов
За год квадратный метр «вторички» заметно подорожал в Воронеже
После вспышки пневмонии в школе под Воронежем в стационере остаются три ученика
Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»
Парень из Воронежской области угнал и велосипед, и машину
В Воронежской области нашли топор со следами крови и частичками волос
В Воронеже выберут лучших юных скрипачей и виолончелистов
В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот
В Воронеже открыли Год театра
Воронежский волейболист стал капитаном юношеской сборной России
В Воронежской области выделят более 900 миллионов рублей на посадку 2,3 тысяч га леса
Директора и еще трех сотрудников казачьего кадетского корпуса под Воронежем уволили
Более миллиарда рублей потрачено в 2018 году на соцподдержку воронежцев по оплате ЖКХ
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Воронежец напал на пристава с трубой, а на полицейского - с топором
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Две женщины дважды за день устроили налет на храм в Воронежской области
В Воронеже автобусы трех маршрутов будут следовать через новую поликлинику в Шилово
Воронежские следователи: руководство "Горожанского кадетского корпуса" будет отвечать за халатность
Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья
В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания