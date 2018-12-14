В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов

14 Дек. 15:44 2018-12-14T15:45:37+03:00

В нашем городе будут применять пломбу, которая не боится температуры и радиоволн

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Для тех горожан, кто знает о скрытых свойствах магнитов, в "РВК-Воронеж" приготовили новые антимагнитные пломбы для счетчиков. С ноября их начали применять как в обычных квартирах, так и на промышленных предприятиях (те, видимо, тоже иногда грешат воровством воды).

- Антивандальная роторная пломба с фиксирующей защелкой и встроенным индикатором магнитного поля полностью исключает возможность вскрытия без оставления следов. После фиксации замок пломбы повернуть невозможно, - говорят в "РВК-Воронеж".

Рисунок пломбы не разрушается от времени, температуры, ударов, ультрафиолетового излучения, излучения бытовых приборов, радиоволн и даже магнитных бурь. Зато он очень восприимчив к магнитному полю. Рисунок сразу же потемнеет, что покажет проверяющим: вы что-то мутите.

При нарушении нужно будет отдать плату за последние три месяца, помноженную на три. В этом году уже наложено штрафов на сумму более 1,2 млн рублей.