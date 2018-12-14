За год квадратный метр «вторички» заметно подорожал в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-14T15:37:18+03:00

Похоже, цены на жилье теперь будут только расти Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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За 2018 год выросла как стоимость квартир на вторичном рынке, так и повысились арендные ставки. К такому выводу пришли эксперты Domofond.ru. Так, к концу ноября средняя по стране цена за «квадрат» б/у достигла 62 620 рублей, а за месяц аренды - 15 846 рублей.

Интересно, что сильнее всего поднялись цены вторичного жилья в Амурской области - на 9,6%. Второе место у Санкт-Петербурга (9,3%), а третье занял Хабаровский край, где стоимость квадратного метра выросла на 8,5%.

А что же в Воронежской области? В нашем регионе в январе 2018 года квадратный метр «вторички» в среднем оценивался в 44 639 рублей. Однако сегодня, по данным исследователей, он стоит уже 46 397 рублей. То есть динамика составила 3,9%.

Снижение цен коснулось только четырех регионов: Ивановской области (на 0,5%), Республики Мордовия (на 0,4%), а также Челябинской и Калужской областей(на 0,2%).

Лидерами по росту стоимости аренды стали: Ленинградская область, Республика Бурятия и Архангельская область. Только в девяти регионах ставки понизились. Максимальная отрицательная динамика отмечена в Брянской области: с января по ноябрь цены здесь упали на 2%.

Кстати оценивалось изменении цен по стоимости «однушек». Так, в Воронежской области в январе можно было арендовать квартиру в среднем за 10 379 рублей. В ноябре однокомнатные жилища немного выросли в цене до 10 686 рублей. То есть рост составил 3%.