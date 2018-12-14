2018-12-14T15:08:37+03:00
Общество

После вспышки пневмонии в школе под Воронежем в стационере остаются три ученика

Семерых школьников уже выписали, их товарищи тоже идут на поправку
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы уже сообщали, что школу в Отрадном Новоусманского района закрыли на карантин по предписанию управления Роспотребнадзора еще 11 декабря. Занятия приостановили до 21 декабря.

Оказалось, что с 30 ноября по 10 декабря в Новоусманскую районную больницу госпитализировали 10 учащихся с внебольничной пневмонией.

- На сегодняшний день в стационаре остаются три ребенка. Динамика положительная, проводится лечение, - прокомментировали ситуацию 14 декабря в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Отметим, что пока занятия со школьниками ведутся дистанционно, задания они получают через портал электронного дневника.

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