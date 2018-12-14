Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»

14 Дек. 15:03 2018-12-14T18:21:45+03:00

Большие боссы сельского хозяйства в «Заречное» уже съездили, впереди у них церемония в Воронежском концертном зале

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В Воронеж в пятницу, 14 декабря, приехали вице-премьер правительства Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Экс-губернатор нашей области не мог не заехать на площадку, где уже почти реализован один из его козырных проектов – производство мраморной говядины.

В ГК «Заречное» в Рамонском районе часть площадок уже работает с августа 2018 года. На полную мощность проект, в который вложено инвестиций на 5,5 млрд. рублей, запустится с июня 2019-го. На 200 гектарах земли будут одновременно содержаться около 60 тысяч голов телят.

Гордееву и Патрушеву сообщили, что уже сейчас большинство производственных площадок работают. Визитом московские гости, похоже, остались довольны. Вечером вице-премьера и министра ожидают в Воронежском концертном зале, где планируется их участие в награждении победителей премии «Лидер года».