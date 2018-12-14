2018-12-14T18:21:45+03:00
Общество

Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»

Большие боссы сельского хозяйства в «Заречное» уже съездили, впереди у них церемония в Воронежском концертном зале
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Часть вечера столичные гости проведут в Воронежском концертном зале.Часть вечера столичные гости проведут в Воронежском концертном зале.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеж в пятницу, 14 декабря, приехали вице-премьер правительства Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Экс-губернатор нашей области не мог не заехать на площадку, где уже почти реализован один из его козырных проектов – производство мраморной говядины.

В ГК «Заречное» в Рамонском районе часть площадок уже работает с августа 2018 года. На полную мощность проект, в который вложено инвестиций на 5,5 млрд. рублей, запустится с июня 2019-го. На 200 гектарах земли будут одновременно содержаться около 60 тысяч голов телят.

Гордееву и Патрушеву сообщили, что уже сейчас большинство производственных площадок работают. Визитом московские гости, похоже, остались довольны. Вечером вице-премьера и министра ожидают в Воронежском концертном зале, где планируется их участие в награждении победителей премии «Лидер года».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты