2018-12-14T14:53:28+03:00
Происшествия

Парень из Воронежской области угнал и велосипед, и машину

В суде ему дали два года колонии-поселения
Виктор ПАВЛОВ
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22-летний житель Кантемировского района смог похвастаться в суде целым букетом преступлений: это и угон, и кража из автомобиля, и хищение велосипеда.

25 августа он как следует выпил, сел в салон чужой "Волги", там же отыскал ключ, завел машину и уехал в соседнее село. Когда закончилось топливо, парень забрал монитор, навигатор, мобильник, три зарядных устройства и вообще все, что представляло хоть какой-то интерес.

Когда полицейские отыскали парня, то выяснили, что он еще и велосипед угнал. Для этого зашел на чужой двор через дыру в заборе. Велосипед продал знакомому.

Надо отметить, что молодой человек во всем раскаялся и стал помогать следствию. В суде парню дали два года в колонии-поселении.

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