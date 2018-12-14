2018-12-14T14:39:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области нашли топор со следами крови и частичками волос

Инструмент стал орудием убийства
Виктор ПАВЛОВ
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Подозреваемый сам указал, где спрятал топорПодозреваемый сам указал, где спрятал топорФото: Евгения ГУСЕВА
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"Разбой" и "убийство" - по этим статьям обвиняют 42-летнего жителя Бутурлиновки. Как сообщает СУ СКР по Воронежской области, в декабре прошлого года он забрался в дом 66-летней местной жительницы. С собой взял топор...

Женщина скончалась после нескольких ударов по голове. Грабитель обыскал дом в поисках ценностей и, не найдя ничего подходящего, удалился. Тело нашли, когда местные жители сообщили в полицию, что соседка куда-то пропала.

- Раскрыть преступление помогло исследование с использованием полиграфа., - говорят следователи. - Эксперт отдела криминалистики заметила, что один из подозреваемых - 42-летний ранее судимый местный житель - среагировал на детали, которые мог знать только тот, кто совершил преступление.

Подозреваемый сам указал, где спрятал топор, ставший орудием убийства. Судебная экспертиза подтвердила, что кровь и волосы, взятые с рукоятки, принадлежат погибшей. Дело передали в суд, мужчину ждет тюрьма.

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