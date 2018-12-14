2018-12-14T14:39:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области нашли топор со следами крови и частичками волос

Инструмент стал орудием убийства
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Подозреваемый сам указал, где спрятал топорПодозреваемый сам указал, где спрятал топорФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

"Разбой" и "убийство" - по этим статьям обвиняют 42-летнего жителя Бутурлиновки. Как сообщает СУ СКР по Воронежской области, в декабре прошлого года он забрался в дом 66-летней местной жительницы. С собой взял топор...

Женщина скончалась после нескольких ударов по голове. Грабитель обыскал дом в поисках ценностей и, не найдя ничего подходящего, удалился. Тело нашли, когда местные жители сообщили в полицию, что соседка куда-то пропала.

- Раскрыть преступление помогло исследование с использованием полиграфа., - говорят следователи. - Эксперт отдела криминалистики заметила, что один из подозреваемых - 42-летний ранее судимый местный житель - среагировал на детали, которые мог знать только тот, кто совершил преступление.

Подозреваемый сам указал, где спрятал топор, ставший орудием убийства. Судебная экспертиза подтвердила, что кровь и волосы, взятые с рукоятки, принадлежат погибшей. Дело передали в суд, мужчину ждет тюрьма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут
В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами
Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод
В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов
За год квадратный метр «вторички» заметно подорожал в Воронеже
После вспышки пневмонии в школе под Воронежем в стационере остаются три ученика
Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»
Парень из Воронежской области угнал и велосипед, и машину
В Воронеже выберут лучших юных скрипачей и виолончелистов
В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот
В Воронеже открыли Год театра
Воронежский волейболист стал капитаном юношеской сборной России
В Воронежской области выделят более 900 миллионов рублей на посадку 2,3 тысяч га леса
Директора и еще трех сотрудников казачьего кадетского корпуса под Воронежем уволили
Более миллиарда рублей потрачено в 2018 году на соцподдержку воронежцев по оплате ЖКХ
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Воронежец напал на пристава с трубой, а на полицейского - с топором
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Две женщины дважды за день устроили налет на храм в Воронежской области
В Воронеже автобусы трех маршрутов будут следовать через новую поликлинику в Шилово
Воронежские следователи: руководство "Горожанского кадетского корпуса" будет отвечать за халатность
Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья
В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания