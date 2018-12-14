2018-12-14T14:24:42+03:00
Звезды

В Воронеже выберут лучших юных скрипачей и виолончелистов

Пройдет девятый конкурс "Юные дарования"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 23 по 26 декабря в Воронеже пройдет очередной, уже девятый по счету, фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Юные дарования». В нем свое мастерство покажут более 100 участников: солисты - скрипачи и виолончелисты, струнные ансамбли малых составов - дуэты, трио, квартеты, а также камерные оркестры. В конкурсе примут участие дети из ДШИ Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.

Фестиваль откроется 23 декабря в 10.30 в ДШИ № 8 имени Бабаджаняна (ул. Полины Осипенко, 27а). Церемония закрытия с награждением победителей пройдет там же 26 декабря в 17.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут
В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами
Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод
В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов
За год квадратный метр «вторички» заметно подорожал в Воронеже
После вспышки пневмонии в школе под Воронежем в стационере остаются три ученика
Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»
Парень из Воронежской области угнал и велосипед, и машину
В Воронежской области нашли топор со следами крови и частичками волос
В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот
В Воронеже открыли Год театра
Воронежский волейболист стал капитаном юношеской сборной России
В Воронежской области выделят более 900 миллионов рублей на посадку 2,3 тысяч га леса
Директора и еще трех сотрудников казачьего кадетского корпуса под Воронежем уволили
Более миллиарда рублей потрачено в 2018 году на соцподдержку воронежцев по оплате ЖКХ
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Воронежец напал на пристава с трубой, а на полицейского - с топором
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Две женщины дважды за день устроили налет на храм в Воронежской области
В Воронеже автобусы трех маршрутов будут следовать через новую поликлинику в Шилово
Воронежские следователи: руководство "Горожанского кадетского корпуса" будет отвечать за халатность
Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья
В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания