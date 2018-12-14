В Воронеже выберут лучших юных скрипачей и виолончелистов
Пройдет девятый конкурс "Юные дарования"
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С 23 по 26 декабря в Воронеже пройдет очередной, уже девятый по счету, фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Юные дарования». В нем свое мастерство покажут более 100 участников: солисты - скрипачи и виолончелисты, струнные ансамбли малых составов - дуэты, трио, квартеты, а также камерные оркестры. В конкурсе примут участие дети из ДШИ Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.
Фестиваль откроется 23 декабря в 10.30 в ДШИ № 8 имени Бабаджаняна (ул. Полины Осипенко, 27а). Церемония закрытия с награждением победителей пройдет там же 26 декабря в 17.00.