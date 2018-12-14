В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот

14 Дек. 14:13 2018-12-14T14:13:35+03:00

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Жуткая семейная «разборка» произошла 9 декабря в 22.30 в квартире многоэтажки на улице Куцыгина. 40-летний сын поругался с 64-летним отцом. Причем так разъярился, что кинулся на пенсионера с ножом. Его он вонзил отцу в живот, да так, что лезвие так и осталось там. В полицию о ЧП сообщили врачи больницы, куда привезли раненого мужчину.

Сына пенсионера задержали, при обыске нашли часть сломанного ножа. Мужчину отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.