2018-12-14T14:13:35+03:00
Происшествия

В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот

Лезвие осталось в теле пожилого мужчины
Юрий КОЗЛОВ
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Сын едва не зарезал отца.Сын едва не зарезал отца.Фото: из архива «КП»
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Жуткая семейная «разборка» произошла 9 декабря в 22.30 в квартире многоэтажки на улице Куцыгина. 40-летний сын поругался с 64-летним отцом. Причем так разъярился, что кинулся на пенсионера с ножом. Его он вонзил отцу в живот, да так, что лезвие так и осталось там. В полицию о ЧП сообщили врачи больницы, куда привезли раненого мужчину.

Сына пенсионера задержали, при обыске нашли часть сломанного ножа. Мужчину отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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