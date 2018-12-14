2018-12-14T13:48:40+03:00
Звезды

В Воронеже открыли Год театра

Все местные труппы подготовили номера для праздничного капустника
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото vrn-uk.ruфото vrn-uk.ru
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13 декабря в Воронеже, как и по всей стране, открылся Год театра, объявленный президентом.

Воронежские труппы собрались в старейшем не только в городе, но и в России, театре - Кольцовском. Напомним, у нас славные театральные традиции имеют более чем двухвековую историю.

Воронежские театры - оперный, Камерный, кукольный, ТЮЗ, Никитинский, Новый, «Неформат» и драматический - представили номера в своей стилистике. В финале показали «новогодний огонек» с участием артистов всех воронежских театров. Получился сильный творческий «капустник».

В Год театра воронежскому зрителю обещали новые проекты, премьеры и лучшие постановки.

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