Воронежский волейболист стал капитаном юношеской сборной России

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-14T13:50:03+03:00

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15-летний воспитанник воронежского волейбола Кирилл Моторыгин не просто попал в юношескую сборную России, но и стал ее капитаном. С ко многому обязывающей повязкой на рукаве он выведет национальную команду на матчи турнира в Ереване, который проходит в столице Армении с 13 по 18 декабря. В соревнованиях также участвуют сборные Армении, Беларуси, Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши.

Кирилл Моторыгин начинал заниматься волейболом в воронежской СДЮСШОР № 14 у тренера Ольги Турищевой.

Кирилл на приеме.Фото: из архива семьи Моторыгиных.

- Родители Кирилла приняли предложение волейбольного клуба «Белогорье», и парень два года назад поехал играть в соседнюю область за дублирующий состав российского суперклуба, - рассказал главный тренер по волейболу Воронежской области Игорь Балашов. – Могу назвать еще двух наших воспитанников, играющих в Суперлиге: Максим Сапожков выступает за «Локомотив» из Новосибирска, Елизавета Попова – за «Динамо» (Казань). Удержать всех троих в нашем мужском «Кристалле» или в женском ВК «Воронеж» практически невозможно – оба клуба играют в подэлитных дивизионах, но чтобы подняться выше, нужен другой уровень финансирования. Надо отметить, что оба наших клуба на 80 процентов состоят из своих воспитанников.