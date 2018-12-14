2018-12-14T14:21:09+03:00
Общество

В Воронежской области выделят более 900 миллионов рублей на посадку 2,3 тысяч га леса

Инвестиции предполагаются в основном за счет федерального бюджета
Олег ИВАНОВ
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Планируется поэтапное увеличение площади лесовосстановления, которое к 2024 году достигнет 2,3 тыс. га.Планируется поэтапное увеличение площади лесовосстановления, которое к 2024 году достигнет 2,3 тыс. га.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Губернатор Александр Гусев утвердил паспорт региональной составляющей проекта «Сохранение лесов». Проект будет реализовываться в Воронежской области с 2019 по 2024 год.

В документе указано, что общий бюджет программы составит 919,1 млн. рублей. При этом 584,2 млн. рублей поступят из федерального бюджета, 11,9 млн. рублей – из областного, 323 млн. рублей – за счет лесопользователей участков лесного фонда.

Планируется поэтапное увеличение площади лесовосстановления, которое к 2024 году достигнет 2,3 тыс. га.

Для этого предусмотрено наращивание запаса семян лесных растений до 3,9 тонн к 2021 году и выращивание до миллиона сеянцев с закрытой корневой системой в год.

В паспорте программы также предусмотрено приобретение мульчеров, автомобилей для перевозки посадочного материала, автомобилей-цистерн для поливки и орошения прикопанного посадочного материала и другой техники и агрегатов. Этой техникой бужет оснащен Воронежский лесопожарный центр.

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