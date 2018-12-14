2018-12-14T13:18:00+03:00
Общество

Директора и еще трех сотрудников казачьего кадетского корпуса под Воронежем уволили

Освободить от должности руководителя учебного заведения пообещали еще в октябре
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: с сайта Горожанского казачьего кадетского корпуса.Фото: с сайта Горожанского казачьего кадетского корпуса.
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Директора Горожанского казачьего кадетского корпуса все-таки уволили. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

- 5 декабря произошло увольнение и назначение нового руководителя. Также освободили от занимаемой должности трех сотрудников - заместителя руководителя, педагога-психолога и воспитателя учреждения. Все меры по усилению режима учебно-воспитательного процесса приняты, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что речь об увольнении директора шла еще в октябре. Тогда в департаменте рассказали, что после поступления жалоб, в том числе коллективных, на руководителей казачьего корпуса, в нем прошла проверка. Кроме отсутствия, нормального медицинского обслуживания воспитанников, не все в порядке было с их обеспечением питьем, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекционного режима. Также были нарушения в организации воспитательного процесса и в финансово-хозяйственной деятельности. В итоге директору учебного заведения Сергею Ивлеву дали возможность отгулять отпуск, после чего его должны были уволить.

Напомним, 2 ноября в кадетском корпусе произошла драка. Мальчик получил несколько ударов ногами от своего одноклассника. Другие ученики не пытались его остановить, только советовали его жертве дать сдачи. Избиение сняли на видео, которое вскоре появилось в СМИ и Сети. Сотрудники учебного заведения узнали об инциденте только 11 ноября. Так как пострадавший мальчик не сказал об этом ни классному руководителю, ни дежурному воспитателю. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Также пресс-служба СУ СКР по Воронежской области рассказала, что с мая по сентябрь трое кадетов избивали и унижали нескольких ребят. Узнав об этом, заместитель директора по воспитательной работе и другие должностные лица не приняли должных мер.

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