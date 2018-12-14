2018-12-14T13:18:00+03:00
Общество

Директора и еще трех сотрудников казачьего кадетского корпуса под Воронежем уволили

Освободить от должности руководителя учебного заведения пообещали еще в октябре
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Фото: с сайта Горожанского казачьего кадетского корпуса.Фото: с сайта Горожанского казачьего кадетского корпуса.
Изменить размер текста:

Директора Горожанского казачьего кадетского корпуса все-таки уволили. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

- 5 декабря произошло увольнение и назначение нового руководителя. Также освободили от занимаемой должности трех сотрудников - заместителя руководителя, педагога-психолога и воспитателя учреждения. Все меры по усилению режима учебно-воспитательного процесса приняты, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что речь об увольнении директора шла еще в октябре. Тогда в департаменте рассказали, что после поступления жалоб, в том числе коллективных, на руководителей казачьего корпуса, в нем прошла проверка. Кроме отсутствия, нормального медицинского обслуживания воспитанников, не все в порядке было с их обеспечением питьем, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекционного режима. Также были нарушения в организации воспитательного процесса и в финансово-хозяйственной деятельности. В итоге директору учебного заведения Сергею Ивлеву дали возможность отгулять отпуск, после чего его должны были уволить.

Напомним, 2 ноября в кадетском корпусе произошла драка. Мальчик получил несколько ударов ногами от своего одноклассника. Другие ученики не пытались его остановить, только советовали его жертве дать сдачи. Избиение сняли на видео, которое вскоре появилось в СМИ и Сети. Сотрудники учебного заведения узнали об инциденте только 11 ноября. Так как пострадавший мальчик не сказал об этом ни классному руководителю, ни дежурному воспитателю. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Также пресс-служба СУ СКР по Воронежской области рассказала, что с мая по сентябрь трое кадетов избивали и унижали нескольких ребят. Узнав об этом, заместитель директора по воспитательной работе и другие должностные лица не приняли должных мер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут
В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами
Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод
В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов
За год квадратный метр «вторички» заметно подорожал в Воронеже
После вспышки пневмонии в школе под Воронежем в стационере остаются три ученика
Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев в Воронеже: днем «мраморные» телята, вечером – «Лидер года»
Парень из Воронежской области угнал и велосипед, и машину
В Воронежской области нашли топор со следами крови и частичками волос
В Воронеже выберут лучших юных скрипачей и виолончелистов
В центре Воронежа сын ударил отца ножом в живот
В Воронеже открыли Год театра
Воронежский волейболист стал капитаном юношеской сборной России
В Воронежской области выделят более 900 миллионов рублей на посадку 2,3 тысяч га леса
Более миллиарда рублей потрачено в 2018 году на соцподдержку воронежцев по оплате ЖКХ
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Воронежец напал на пристава с трубой, а на полицейского - с топором
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Две женщины дважды за день устроили налет на храм в Воронежской области
В Воронеже автобусы трех маршрутов будут следовать через новую поликлинику в Шилово
Воронежские следователи: руководство "Горожанского кадетского корпуса" будет отвечать за халатность
Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья
В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания