2018-12-14T13:26:40+03:00
Общество

Более миллиарда рублей потрачено в 2018 году на соцподдержку воронежцев по оплате ЖКХ

Хотя среднемесячная компенсация составляет всего 493,3 рубля
Олег ИВАНОВ
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234,5 тысяч человек пользуются социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг234,5 тысяч человек пользуются социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услугФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По последним данным, в 2018 году в Воронежской области 59 812 семей получали и получают жилищные субсидии. Воронежцы с низкими доходами, имеют право на данное пособие. Деньги предоставляются на безвозмездной основе. Средний размер такой субсидии на семью составил примерно 1 344 рубля в месяц. Об этом 14 декабря сообщил Воронежстат.

Куда больше жителей региона пользуются социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. Таких насчитывается 234,5 тысяч человек! Объем средств, предусмотренных на предоставление соцподдержки по оплате ЖКУ, достиг 1 млрд. 41 млн. рублей. Эти средства были возмещены из бюджетов всех уровней в полном объеме. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 493.3 рубля.

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