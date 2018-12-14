В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-14T13:01:34+03:00

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В четверг, 13 декабря, в селе Ростоши Эртильского района загорелся дом.

- О пожаре в местную дежурную часть сообщили в 22.43. На место ЧП выехали восемь человек на четырех машинах. В 23.22 огонь потушили. Однако к тому времени пламя уже практически уничтожило дом 9х4 метра. На пепелище обнаружили труп 60-летнего мужчины. Это был хозяин дома. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, в районном центре Эртиле утром 8 ноября 2017 года случился еще более страшный пожар. На нем погибли 29-летний отец семейства, его 37-летняя жена и трое крох – девочки-близняшки (им было всего по два годика) и их сестренка. 9 ноября ей должно было исполниться четыре месяца. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».