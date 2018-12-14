Воронежец напал на пристава с трубой, а на полицейского - с топором

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-14T12:45:56+03:00

Арсенал мужчины был разнообразен (там фигурировал еще и нож)

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Обычный рабочий день судебного пристава из Верхнемамонского района начался с неприятностей. Он приехал пообщаться с местным жителем, который давненько не платил бывшей жене алименты.

Но мужчина схватил металлическую трубу и начал размахивать ею перед собой: "Не возьмешь!" Пристав не стал вспоминать приемы восточных единоборств, а позвонил стражам порядка.

- В адрес сотрудника полиции, прибывшего на место, мужчина также выразился нецензурной бранью, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Удерживая в левой руке нож, а в правой - топор, он стал угрожать полицейскому.

В итоге агрессора скрутили и отправили в отдел. Наконец появилось решение суда. Мужчина получил три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в три года.