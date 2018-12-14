2018-12-14T12:23:53+03:00
Происшествия

Две женщины дважды за день устроили налет на храм в Воронежской области

Первый раз им удалось сбежать с чужими подаяниями
Олег ИВАНОВ
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Две жительницы Бутурлиновки были и раньше судимы за кражиДве жительницы Бутурлиновки были и раньше судимы за кражиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На днях две женщины похитили ящик с пожертвованиями из храма в Острогожске. Грабительницы просто схватили подаяния и убежали. Что было делать священникам? Они сразу же отправили сигнал «Тревога» и вызвали сотрудников вневедомственной охраны. Те через три минуты приехали на место.

Скорость сыграла большую роль в этой истории. Ведь грабительницы за те же три минуты распотрошили ящик с пожертвованиями и обнаружили, что денег-то там совсем немного. Вот они и вспомнили, что рядом стол еще один короб для подаяний. Почему бы не вернуть и не забрать и его? Видимо, так решили преступницы и вновь отправились в налет на храм. Только тут их уже задержали росгвардейцы.

Эти две жительницы Бутурлиновки были и раньше судимы за кражи. Они признались, что похищенный ящик спрятали не далеко от храма у реки. Сотрудники Росгвардии вернули пожертвованные средства. Задержанные женщины переданы полиции.

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