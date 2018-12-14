2018-12-14T11:53:51+03:00
Общество

В Воронеже автобусы трех маршрутов будут следовать через новую поликлинику в Шилово

Из-за важности объекта было решено изменить движение маршруток
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Строительство медучреждения закончилось в этом годуСтроительство медучреждения закончилось в этом годуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 14 декабря изменилась схема движения маршрутов №113, №113кт и №113кш. Эти автобусы объединяет примерно одинаковый путь: они стартуют от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» и следуют в микрорайон «Шилово».

Теперь же в обоих направлениях автобусы будут проходить через новую поликлинику в новом микрорайоне «Шилово». Медицинское учреждение находится по адресу: улица Острогожская, д.170/20.

Напомним, до этого, 10 декабря, по измененному маршруту уже пустили несколько автобусов №113. Но тогда речь шла лишь о нескольких машинах, нужно было ориентироваться на таблички, теперь же до поликлиники можно доехать на любом автобусе.

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