2018-12-14T12:05:27+03:00
Общество

Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья

В городе продолжается призывная кампания
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского районаФото управы Ленинского района
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В Воронеже продолжается осенняя призывная кампания. Управы районов вместе с управляющими организациями, территориальными органами самоуправления корректируют списки граждан призывного возраста для вручения им повесток.

В Ленинском районе медкомиссию прошли 360 призывников. Пятую часть из них (78 человек) освободили от службы по состоянию здоровья. Как говорят специалисты, это результат нездрового образа жизни, который в большинстве своем ведет молодежь: отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и увлечение гаджетами.

Часть призывников получат отсрочки на время учебы. Параллельно чиновники работают по выявлению уклонистов.

- Для подготовки молодых людей к службе в армии, в районе в течение года регулярно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, в том числе дни призывника. Успешно работает клуб «Воин» для допризывной молодежи, сформирован отряд «Юнармии», - рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы по социальным вопросам.

Военная прокуратура Воронежского гарнизона следит за соблюдением законодательства должностными лицами, осуществляющими призыв на военную службу, куда в случае необходимости могут обратиться призывники и их родители, напомнили в мэрии.

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