Пятая часть призывников Ленинского района Воронежа не годна к службе по состоянию здоровья
В Воронеже продолжается осенняя призывная кампания. Управы районов вместе с управляющими организациями, территориальными органами самоуправления корректируют списки граждан призывного возраста для вручения им повесток.
В Ленинском районе медкомиссию прошли 360 призывников. Пятую часть из них (78 человек) освободили от службы по состоянию здоровья. Как говорят специалисты, это результат нездрового образа жизни, который в большинстве своем ведет молодежь: отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и увлечение гаджетами.
Часть призывников получат отсрочки на время учебы. Параллельно чиновники работают по выявлению уклонистов.
- Для подготовки молодых людей к службе в армии, в районе в течение года регулярно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, в том числе дни призывника. Успешно работает клуб «Воин» для допризывной молодежи, сформирован отряд «Юнармии», - рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы по социальным вопросам.
Военная прокуратура Воронежского гарнизона следит за соблюдением законодательства должностными лицами, осуществляющими призыв на военную службу, куда в случае необходимости могут обратиться призывники и их родители, напомнили в мэрии.