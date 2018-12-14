2018-12-14T10:47:38+03:00
Происшествия

В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания

Нападавший унес деньги и телефон
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В самом центре Воронежа - на улице Пушкинской - произошло разбойное нападение. Все началось, когда 39-летний мужчина выпивал в закусочной. Там познакомился с несколькими посетителями (и нельзя сказать, что знакомство было приятным).

Едва наш герой вышел из заведения, его догнал один из новых знакомых и сразу же нанес несколько ударов. Мужчина потерял сознание. Нападавший забрал семь тысяч рублей и мобильник, а потом скрылся.

К счастью, полицейским удалось выяснить, кто стоял за нападением. Это оказался 29-летний житель Ленинского района. За разбой ему грозит до восьми лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области не могут найти 16-летнюю Яну Карпову
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты