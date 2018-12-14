В центре Воронежа мужчину повалили на землю и избили до потери сознания

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-14T10:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом центре Воронежа - на улице Пушкинской - произошло разбойное нападение. Все началось, когда 39-летний мужчина выпивал в закусочной. Там познакомился с несколькими посетителями (и нельзя сказать, что знакомство было приятным).

Едва наш герой вышел из заведения, его догнал один из новых знакомых и сразу же нанес несколько ударов. Мужчина потерял сознание. Нападавший забрал семь тысяч рублей и мобильник, а потом скрылся.

К счастью, полицейским удалось выяснить, кто стоял за нападением. Это оказался 29-летний житель Ленинского района. За разбой ему грозит до восьми лет заключения.