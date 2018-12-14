2018-12-14T09:04:37+03:00
Общество

Воронежский аэропорт возобновил работу после тумана

Прием рейсов идет в прежнем режиме
Виктор ПАВЛОВ
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В четверг было задержано несколько самолетовВ четверг было задержано несколько самолетовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 14 декабря, аэропорт Воронежа функционирует в обычном режиме. Тут возобновили прием и отправку самолетов после сильного тумана, когда видимость доходила до ста метров, нижний край облачности - до тридцати (безопасные значения - 1400 м и 110 м соответственно). С трех часов ночи, когда туман рассосался, самолеты начали летать по расписанию. Как передают РИА "Новости", видимость в аэропорту сейчас составляет семь километров, нижний край облачности - 180 м.

Напомним, погодные условия внесли коррективы в работу воронежского аэропорта. 13 декабря из-за плотного тумана отменили утренние рейсы из Москвы в столицу Черноземья на 9.40 и 10.20, отменены были и рейсы из Воронежа в столицу в 10.20 и 11.10. Еще несколько вылетов из Воронежа задержали: 14.14 перенесли на 17.45, рейс 16.15 - на 18.40, вылет в 19.10 - на 19.30.

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