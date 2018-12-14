2018-12-14T08:21:31+03:00
Общество

Четыре подземных перехода Воронежа передадут инвестору

Все они будут реконструированы в едином стиле
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Источник: городская администрацияИсточник: городская администрация
Изменить размер текста:

Городское управление главного архитектора разработало концепцию реконструкции четырех подземных переходов. Речь идет об объектах на Московском проспекте, Ворошилова, Волгоградской, а также у Петровского сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Все перечисленные переходы передадут инвестору.

Источник: городская администрация

Источник: городская администрация

- Проблема не в том, что у нас самих нет денег на работы. Есть. Не такие уж большие деньги там нужны. Проблема в том, чтобы сохранить то, что сделано. К сожалению, не успеваем мы сделать ремонт или реконструкцию подземного перехода, как тут же вандалы все разносят, независимо от того, что там висят камеры видеонаблюдения, - вздыхает мэр Вадим Кстенин.

Все переходы будут выглядеть в едином стиле, но с цветовыми различиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский аэропорт возобновил работу после тумана
Воронежцы увидят премьеру мультика «Три богатыря и наследница престола» на пять дней раньше премьеры
Героинь воронежского мультика "Снежная королева: Зазеркалье" озвучат Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская
Елку в Воронежском центральном парке откроют 23 декабря
В Воронеже на пешеходном переходе "Шевроле" сбила мужчину
Москвичи предлагают создать в Воронежской области туристический кластер за 3,1 млрд рублей
Воронежский дворец Ольденбургских признали третьим «Дивом Евразии»
Чтобы отомстить обидчику, житель Воронежской области угнал его самосвал и спрятал в соседнем селе
Школу под Воронежем закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии
В Воронежской области заболевшей девушке оформили прогул и выгнали с работы
В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором
Управление Росгвардии по Воронежской области возглавил новый руководитель
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
В воронежском «Факеле» стало на одного вратаря меньше
Житель Воронежской области до смерти избил свою жену
В Воронеже прошел конкурс школьных плакатов на тему здорового образа жизни
В Воронеже столкнулись три легковушки и два автобуса: ранена женщина
Воронежцам рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении
В Советском районе Воронежа установят несколько новых дорожных знаков