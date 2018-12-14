2018-12-14T11:14:44+03:00
Общество

Четыре подземных перехода Воронежа реконструируют в едином стиле

Отличаться будет только цвет
Виктор ПАВЛОВ
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Источник: городская администрацияИсточник: городская администрация
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Городское управление главного архитектора разработало концепцию реконструкции четырех подземных переходов. Речь идет об объектах на Московском проспекте, Ворошилова, Волгоградской, а также у Петровского сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Все перечисленные переходы передадут инвестору.

Источник: городская администрация

Источник: городская администрация

- Проблема не в том, что у нас самих нет денег на работы. Есть. Не такие уж большие деньги там нужны. Проблема в том, чтобы сохранить то, что сделано. К сожалению, не успеваем мы сделать ремонт или реконструкцию подземного перехода, как тут же вандалы все разносят, независимо от того, что там висят камеры видеонаблюдения, - вздыхает мэр Вадим Кстенин.

Все переходы будут выглядеть в едином стиле, но с цветовыми различиями.

Напомним, что началась реконструкция перехода у Цирка. Это первый опыт передачи такого объекта в Воронеже инвестору. Концессионное соглашение заключено с ООО «Меридиан» на 20 лет. Размер концессионной платы - 6,6 млн рублей в год. Инвестор должен реконструировать объект за два года. Как сообщил заместитель главы Воронежа Алексей Антиликаторов, уже начали работы по реконструкции трех входов этого перехода.

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