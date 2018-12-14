СЕГОДНЯ 08:21 2018-12-14T08:21:31+03:00

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Городское управление главного архитектора разработало концепцию реконструкции четырех подземных переходов. Речь идет об объектах на Московском проспекте, Ворошилова, Волгоградской, а также у Петровского сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Все перечисленные переходы передадут инвестору.

Источник: городская администрация

- Проблема не в том, что у нас самих нет денег на работы. Есть. Не такие уж большие деньги там нужны. Проблема в том, чтобы сохранить то, что сделано. К сожалению, не успеваем мы сделать ремонт или реконструкцию подземного перехода, как тут же вандалы все разносят, независимо от того, что там висят камеры видеонаблюдения, - вздыхает мэр Вадим Кстенин.

Все переходы будут выглядеть в едином стиле, но с цветовыми различиями.