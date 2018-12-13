2018-12-13T22:35:07+03:00
Звезды

Воронежцы увидят премьеру мультика «Три богатыря и наследница престола» на пять дней раньше премьеры

Внимание, розыгрыш: выиграй билеты в кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Синема паркфото Синема парк
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Легендарные «Три богатыря» возвращаются! 27 декабря в широкий прокат выходит мультфильм "Три Богатыря и наследница престола". Но воронежцы смогут увидеть премьеру на пять дней раньше официального релиза: 22 декабря в кинотеатре «Синема парк» в Центре Галереи Чижова в 12.00 пройдет новогоднее представление с аниматорами, аквагримом и розыгрышем призов. А в 13.00 зрителям покажут новый мультик.

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу - племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий…

Билеты на показ уже в продаже, но можно их выиграть в «Комсомолке» - подробности на нашей страничке в соцсети.

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