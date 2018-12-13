Героинь воронежского мультика "Снежная королева: Зазеркалье" озвучат Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская

13 Дек. 21:09 2018-12-13T21:12:44+03:00

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Героев четвертой части успешной франшизы про Снежную Королеву, снятой воронежской студией Wizart, озвучат российские звезды. Пиратка Альфида заговорит голосом известной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, мать Кая и Герды Уна - голосом актрисы Ирины Безруковой, цыганке Лилит подарит свой голос участница «Камеди вумен» Надежда Ангарская.

Режиссерами «Снежная Королева: Зазеркалье» выступили Алексей Цицилин и мэтр мировой анимации Роберт Ленс (известный по работе над мультиками «Красавица и чудовище», «Шрек», «История игрушек», «Приключения Флика»).

В четвертом мультике отважной Герде придется объединиться со Снежной Королевой, чтобы прийти на помощь обладателям магических способностей, заточенным в Зазеркалье. Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства - все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и, собственно, сама Снежная Королева.

«Снежная Королева: Зазеркалье» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2019-го, в мировом прокате мультик стартует 21 декабря.