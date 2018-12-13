Елку в Воронежском центральном парке откроют 23 декабря
Зрителей ждет развлекательная программа
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 декабря в Воронежском центральном парке откроют новогоднюю елку. Детвору и взрослых ждет праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». Зрители увидят театрализованную постановку, смогут поучаствовать в квесте, конкурсах и лазертаге. Также в рамках праздника пройдет благотворительная акция «Добрый Новый год».
Начало в 12.00, вход свободный.
Напомним, главную городскую елку на площади Ленина откроют 31 декабря в 17.00.