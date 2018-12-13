2018-12-13T19:27:16+03:00
Звезды

Москвичи предлагают создать в Воронежской области туристический кластер за 3,1 млрд рублей

Предполагается, что он объединит достопримечательности нескольких районов, расположенных на Дону
Ярослав ИВАНОВ
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Дон.Дон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области москвичи предлагают создать туристско-рекреационный кластер «Донэкопарк - эволюция отдыха».». Проект предусматривает объединение в единую инфраструктуру геологических, биологических и культурно-исторических достопримечательностей территорий Придонья - районов, расположенных на Дону. С 2019 по 2025 годы предполагается создать 210 площадок по оказанию туристических услуг с учетом мирового опыта развития национальных парков. Предполагаемый объем инвестиций - 3,166 млрд рублей.

Согласно расчетам авторов проекта, создание кластера привлечет в регион до 500 000 туристов в год по однодневным и многодневным программам.

Вопрос пока в проработке бизнес-плана.

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