2018-12-13T18:51:14+03:00
Звезды

Воронежский дворец Ольденбургских признали третьим «Дивом Евразии»

Замок в Рамони занял третье место в конкурсе видеовизиток
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони стал лауреатом фестиваля туристического видео, фото и анимации «Диво Евразии», который на днях завершился в Оренбурге.

Организаторы посредством фестиваля знакомят с удивительными местами нашей страны, историческими объектами и территориями, показывая их туристический потенциал. Видеозаявки конкурсантов оценивались в номинациях «Презентация территории», «Историко-культурные достопримечательности», «Люди и события. Событийный туризм», «Природные объекты», «Рекреационные объекты», «Объекты оздоровления и отдыха» и «Короткометражные фильмы».

Дворцовый комплекс Ольденбургских представил в номинации «Историко-культурные достопримечательности» видеоролик «Ольденбургские. Возвращение через век» и занял третье место.

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