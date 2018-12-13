Воронежский дворец Ольденбургских признали третьим «Дивом Евразии»
Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони стал лауреатом фестиваля туристического видео, фото и анимации «Диво Евразии», который на днях завершился в Оренбурге.
Организаторы посредством фестиваля знакомят с удивительными местами нашей страны, историческими объектами и территориями, показывая их туристический потенциал. Видеозаявки конкурсантов оценивались в номинациях «Презентация территории», «Историко-культурные достопримечательности», «Люди и события. Событийный туризм», «Природные объекты», «Рекреационные объекты», «Объекты оздоровления и отдыха» и «Короткометражные фильмы».
Дворцовый комплекс Ольденбургских представил в номинации «Историко-культурные достопримечательности» видеоролик «Ольденбургские. Возвращение через век» и занял третье место.