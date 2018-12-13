Чтобы отомстить обидчику, житель Воронежской области угнал его самосвал и спрятал в соседнем селе

13 Дек. 18:17 2018-12-13T18:17:07+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет заключения

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11 декабря 42-летний житель Павловска вышел из дома и не нашел своего самосвала под окнами, где оставил его накануне вечером. Мужчина попытался сам разыскать машину, но потом написал заявление в полицию об угоне.

Полицейские благодаря сведениям очевидцев вычислили и задержали подозреваемого. В отделе полиции 53-летний мужчина признался, что утром проходя по улице, увидел ГАЗ-3507 у дома знакомого, с которым некогда поругался. Тогда он решил угнать и спрятать машину, чтобы доставить заставить обидчика переживать. Дверца оказалась открытой, ключ подозреваемый подобрал из имеющихся в кармане. Так угонщик уехал в село Преображенка в 10 км от Павловска, чтобы спрятать самосвал. Машину пришлось бросить прямо на улице, потому что кончился бензин.

За угон мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.