2018-12-13T18:17:07+03:00
Происшествия

Чтобы отомстить обидчику, житель Воронежской области угнал его самосвал и спрятал в соседнем селе

Теперь ему грозит до 5 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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11 декабря 42-летний житель Павловска вышел из дома и не нашел своего самосвала под окнами, где оставил его накануне вечером. Мужчина попытался сам разыскать машину, но потом написал заявление в полицию об угоне.

Полицейские благодаря сведениям очевидцев вычислили и задержали подозреваемого. В отделе полиции 53-летний мужчина признался, что утром проходя по улице, увидел ГАЗ-3507 у дома знакомого, с которым некогда поругался. Тогда он решил угнать и спрятать машину, чтобы доставить заставить обидчика переживать. Дверца оказалась открытой, ключ подозреваемый подобрал из имеющихся в кармане. Так угонщик уехал в село Преображенка в 10 км от Павловска, чтобы спрятать самосвал. Машину пришлось бросить прямо на улице, потому что кончился бензин.

За угон мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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