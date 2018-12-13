2018-12-14T16:26:05+03:00
Общество

Школу под Воронежем закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии

До 21 декабря занятия проходят дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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Школу в Отрадном Новоусманского района закрыли на карантин. В учебном заведении десяток учеников заболели пневмонией, они проходят лечение в больнице. Занятия в школе по предписанию управления Роспотребнадзора по Воронежской области приостановили еще 11 декабря. Карантин продлится до 21 декабря.

- При регистрации четырех случаев внебольничной пневмонии специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб объектов окружающей среды и проведением заключительной дезинфекции в помещениях Отрадненской школы. За детьми, контактировавшими с заболевшими, установили ежедневное медицинское наблюдение, в ходе которого выявили еще шестерых заболевших внебольничной пневмонией, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация остается на особом контроле управления.

- В период карантина занятия с учениками Отрадненской школы ведутся дистанционно, задания они получают через портал электронного журнала, - сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. - Школьники пока не могут участвовать в массовых мероприятиях - спортивных соревнованиях, концертах, конкурсах. Детям и родителям рекомендовали не пользоваться общественным транспортом.

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