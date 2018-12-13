2018-12-13T17:38:50+03:00
Общество

Школу под Воронежем закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии

До 21 декабря занятия проходят дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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Школу в Отрадном Новоусманского района закрыли на карантин. В учебном заведении десяток учеников заболели пневмонией, они проходят лечение в больнице. Занятия в школе по предписанию управления Роспотребнадзора по Воронежской области приостановили еще 11 декабря. Карантин продлится до 21 декабря. Пока занятия со школьниками ведутся дистанционно, задания они получают через портал электронного дневника.

Тем временем, в учебном заведении провели кварцевание и дезинфекцию классов и других помещений.

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