В Воронежской области заболевшей девушке оформили прогул и выгнали с работы

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-13T17:44:17+03:00

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В канун Нового года по-свински поступил владелец хозяйственного магазина в городе Поворино.

Юную девушку, работавшую в магазине продавцом, так скрутило на рабочем месте, что она вызвала скорую. Врачи оказали первую помощь, но сказали, что нужно пройти полный курс лечения. Девушка доработал смену, сообщила владельцу магазина о том, что захворала, в мессенджере. Однако тот сделал вид, что никаких сообщений не получал, и уволил ее по служебной записке об ее отсутствии на рабочем месте, то есть, за прогул.

Помочь девушке восстановить справедливость взялись в местной прокуратуре. В итоге ей выплатили зарплату за время лечения, а также компенсацию морального вреда – пять тысяч рублей. Девушка по понятным причинам не захотела дальше работать в этом магазине.