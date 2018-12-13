2018-12-13T17:44:17+03:00
Общество

В Воронежской области заболевшей девушке оформили прогул и выгнали с работы

Предпринимателю из Поворино не понравилось, что его работник захворал
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Вызванная скорая - для работодателя не аргумент.Вызванная скорая - для работодателя не аргумент.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В канун Нового года по-свински поступил владелец хозяйственного магазина в городе Поворино.

Юную девушку, работавшую в магазине продавцом, так скрутило на рабочем месте, что она вызвала скорую. Врачи оказали первую помощь, но сказали, что нужно пройти полный курс лечения. Девушка доработал смену, сообщила владельцу магазина о том, что захворала, в мессенджере. Однако тот сделал вид, что никаких сообщений не получал, и уволил ее по служебной записке об ее отсутствии на рабочем месте, то есть, за прогул.

Помочь девушке восстановить справедливость взялись в местной прокуратуре. В итоге ей выплатили зарплату за время лечения, а также компенсацию морального вреда – пять тысяч рублей. Девушка по понятным причинам не захотела дальше работать в этом магазине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Героинь воронежского мультика "Снежная королева: Зазеркалье" озвучат Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская
Елку в Воронежском центральном парке откроют 23 декабря
В Воронеже на пешеходном переходе "Шевроле" сбила мужчину
Москвичи предлагают создать в Воронежской области туристический кластер за 3,1 млрд рублей
Воронежский дворец Ольденбургских признали третьим «Дивом Евразии»
Чтобы отомстить обидчику, житель Воронежской области угнал его самосвал и спрятал в соседнем селе
Школу под Воронежем закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии
В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором
Управление Росгвардии по Воронежской области возглавил новый руководитель
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
В воронежском «Факеле» стало на одного вратаря меньше
Житель Воронежской области до смерти избил свою жену
В Воронеже прошел конкурс школьных плакатов на тему здорового образа жизни
В Воронеже столкнулись три легковушки и два автобуса: ранена женщина
Воронежцам рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении
В Советском районе Воронежа установят несколько новых дорожных знаков