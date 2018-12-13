2018-12-13T17:44:17+03:00
Общество

В Воронежской области заболевшей девушке оформили прогул и выгнали с работы

Предпринимателю из Поворино не понравилось, что его работник захворал
Юрий КОЗЛОВ
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Вызванная скорая - для работодателя не аргумент.Вызванная скорая - для работодателя не аргумент.Фото: из архива «КП»
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В канун Нового года по-свински поступил владелец хозяйственного магазина в городе Поворино.

Юную девушку, работавшую в магазине продавцом, так скрутило на рабочем месте, что она вызвала скорую. Врачи оказали первую помощь, но сказали, что нужно пройти полный курс лечения. Девушка доработал смену, сообщила владельцу магазина о том, что захворала, в мессенджере. Однако тот сделал вид, что никаких сообщений не получал, и уволил ее по служебной записке об ее отсутствии на рабочем месте, то есть, за прогул.

Помочь девушке восстановить справедливость взялись в местной прокуратуре. В итоге ей выплатили зарплату за время лечения, а также компенсацию морального вреда – пять тысяч рублей. Девушка по понятным причинам не захотела дальше работать в этом магазине.

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