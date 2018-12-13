В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-13T17:04:40+03:00

Кто на полицейского с топором пойдет, тот уголовное дело получит. Фото: Евгения ГУСЕВА

За это она может сесть на пять лет

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Ссора соседей стала предметом интереса Следственного комитета после того, как одна из ее участниц неласково обошлась с полицейским.

По данным следствия, 8 декабря участковый отдела полиции № 1 приехал к частному дому, чтобы разрулить конфликт, начавшийся после того, как участники застолья выпили изрядное количество спиртного. Особенно агрессивно себя вела одна из женщин. Полицейский потребовал успокоиться. И получил от разъяренной особы несколько ударов. Этого ей показалось мало. Женщина схватила топор и заявила, что ударит им, если от нее не отвяжутся.

В итоге по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.