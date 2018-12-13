В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором
Ссора соседей стала предметом интереса Следственного комитета после того, как одна из ее участниц неласково обошлась с полицейским.
По данным следствия, 8 декабря участковый отдела полиции № 1 приехал к частному дому, чтобы разрулить конфликт, начавшийся после того, как участники застолья выпили изрядное количество спиртного. Особенно агрессивно себя вела одна из женщин. Полицейский потребовал успокоиться. И получил от разъяренной особы несколько ударов. Этого ей показалось мало. Женщина схватила топор и заявила, что ударит им, если от нее не отвяжутся.
В итоге по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.