2018-12-13T17:04:40+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором

За это она может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Кто на полицейского с топором пойдет, тот уголовное дело получит.Кто на полицейского с топором пойдет, тот уголовное дело получит.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ссора соседей стала предметом интереса Следственного комитета после того, как одна из ее участниц неласково обошлась с полицейским.

По данным следствия, 8 декабря участковый отдела полиции № 1 приехал к частному дому, чтобы разрулить конфликт, начавшийся после того, как участники застолья выпили изрядное количество спиртного. Особенно агрессивно себя вела одна из женщин. Полицейский потребовал успокоиться. И получил от разъяренной особы несколько ударов. Этого ей показалось мало. Женщина схватила топор и заявила, что ударит им, если от нее не отвяжутся.

В итоге по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты