2018-12-13T17:04:40+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина пошла в атаку на участкового с топором

За это она может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Кто на полицейского с топором пойдет, тот уголовное дело получит.Кто на полицейского с топором пойдет, тот уголовное дело получит.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ссора соседей стала предметом интереса Следственного комитета после того, как одна из ее участниц неласково обошлась с полицейским.

По данным следствия, 8 декабря участковый отдела полиции № 1 приехал к частному дому, чтобы разрулить конфликт, начавшийся после того, как участники застолья выпили изрядное количество спиртного. Особенно агрессивно себя вела одна из женщин. Полицейский потребовал успокоиться. И получил от разъяренной особы несколько ударов. Этого ей показалось мало. Женщина схватила топор и заявила, что ударит им, если от нее не отвяжутся.

В итоге по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Героинь воронежского мультика "Снежная королева: Зазеркалье" озвучат Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская
Елку в Воронежском центральном парке откроют 23 декабря
В Воронеже на пешеходном переходе "Шевроле" сбила мужчину
Москвичи предлагают создать в Воронежской области туристический кластер за 3,1 млрд рублей
Воронежский дворец Ольденбургских признали третьим «Дивом Евразии»
Чтобы отомстить обидчику, житель Воронежской области угнал его самосвал и спрятал в соседнем селе
Школу под Воронежем закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии
В Воронежской области заболевшей девушке оформили прогул и выгнали с работы
Управление Росгвардии по Воронежской области возглавил новый руководитель
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
В воронежском «Факеле» стало на одного вратаря меньше
Житель Воронежской области до смерти избил свою жену
В Воронеже прошел конкурс школьных плакатов на тему здорового образа жизни
В Воронеже столкнулись три легковушки и два автобуса: ранена женщина
Воронежцам рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении
В Советском районе Воронежа установят несколько новых дорожных знаков