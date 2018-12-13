Управление Росгвардии по Воронежской области возглавил новый руководитель

13 Дек. 16:40 2018-12-13T16:41:07+03:00

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Главой управления Росгвардии по Воронежской области назначили полковника полиции Александра Клименко. До этого он возглавлял Росгвардию в Смоленской области.

41-летний Александр Клименко имеет большой опыт боевой и управленческой работы. Уроженец Московской области окончил Пермское высшее военное командно-тыловое училище внутренних войск МВД России в 2000 году, в 2007-м - Академию управления МВД России, в 2018-м - Военную академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Более 15 лет служил в спецподразделениях по противодействию преступности и экстремизму, командовал спецотрядом быстрого реагирования в Северо-Кавказском регионе. Имеет государственные и ведомственные награды.