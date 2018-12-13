2018-12-13T16:33:30+03:00
Общество

«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

Онлайн-игра «Новогодний шар удачи» для абонентов-участников программы «Бонус»
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«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Новогодний шар удачи» для абонентов-участников программы «Бонус». Все они имеют отличный шанс превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких. Дарить подарки – это лучшая новогодняя традиция.

Новым клиентам «Ростелекома» еще не поздно зарегистрироваться в программе и получить приветственные бонусы, чтобы включиться в борьбу за главный приз.

Всем желающим принять участие в игре необходимо до 13 января 2019 года пройти регистрацию на сайте igra.rt.ru. На старте игроки получат виртуальный стеклянный шар с новогодней «красавицей» внутри.

Далее участники могут покупать за бонусы подарочные коробочки и складывать их под елку, пока таймер отсчитывает время до проведения розыгрыша. Более 300 000 подарков уже расфасованы по коробочкам – они будут разыгрываться еженедельно вплоть до Старого Нового года.

В день проведения розыгрыша «стекло» шара исчезнет, участники смогут открыть коробочки и найти в них ценные подарки от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус».

Все игроки могут побороться и за главные призы – электронные подарочные сертификаты номиналом 50 000 рублей на покупки в онлайн-мегамаркете OZON.ru. Этой суммы хватит на подарки всем! Победители будут определены до 21 января 2019 года.

Правила и условия проведения онлайн-игры «Новогодний шар удачи» доступны на сайте igra.rt.ru.

Как стать участником бонусной программы «Ростелекома», за какие действия начисляется вознаграждение – об этом подробно рассказывается на сайте rt.ru в разделе «Программа «Бонус».

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