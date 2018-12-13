В воронежском «Факеле» стало на одного вратаря меньше

13 Дек. 16:23 2018-12-13T16:23:39+03:00

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В четверг, 13 декабря, из заявки «Факела» был исключен 24-летний вратарь Дмитрий Терновский. Воспитанник воронежского футбола вернулся в нашу команду из опустившегося не по спортивным принципам во вторую лигу астраханского «Волгаря».

Нельзя сказать, что Дмитрий допускал какие-то чудовищные ляпы в тех играх, где участвовал. Тем не менее статистика у него была не акти: в четырех матчах шесть пропущенных мячей – это многовато. В итоге Терновский проиграл конкуренцию Олегу Суворову и Дмитрию Кортневу. А учитывая, что на подходе к основе есть еще и 20-летний Александр Востриков, мариновать в команде не играющего голкипера не имело смысла. В итоге в клубе пошли навстречу желанию Дмитрия попробовать себя в другой команде.