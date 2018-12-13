2018-12-13T16:23:39+03:00
Спорт

В воронежском «Факеле» стало на одного вратаря меньше

Четвертым лишним оказался Дмитрий Терновский
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
До основы "Факела" Терновский пока не допрыгнул.До основы "Факела" Терновский пока не допрыгнул.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

В четверг, 13 декабря, из заявки «Факела» был исключен 24-летний вратарь Дмитрий Терновский. Воспитанник воронежского футбола вернулся в нашу команду из опустившегося не по спортивным принципам во вторую лигу астраханского «Волгаря».

Нельзя сказать, что Дмитрий допускал какие-то чудовищные ляпы в тех играх, где участвовал. Тем не менее статистика у него была не акти: в четырех матчах шесть пропущенных мячей – это многовато. В итоге Терновский проиграл конкуренцию Олегу Суворову и Дмитрию Кортневу. А учитывая, что на подходе к основе есть еще и 20-летний Александр Востриков, мариновать в команде не играющего голкипера не имело смысла. В итоге в клубе пошли навстречу желанию Дмитрия попробовать себя в другой команде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты