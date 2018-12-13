Житель Воронежской области до смерти избил свою жену

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-13T16:08:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Панинском районе задержали 34-летнего мужчину до смерти избившего 36-летнюю жену. Инцидент произошел в селе Криуша.

Вечером 9 декабря супруги поругались, женщина ушла ночевать к соседке. На следующее утро мужчина, который регулярно злоупотребляет спиртными напитками, пришел требовать, чтобы жена вернулась домой, а когда она отказалась, он избил ее до потери сознания. И ушел домой. Соседка вызвала «Скорую», но приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Без матери осталось двое детей. Изверга задержали, завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.