2018-12-13T15:55:43+03:00
Общество

В Воронеже прошел конкурс школьных плакатов на тему здорового образа жизни

Победила команда 14-ой школы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе на базе школы № 14 состоялись конкурсы агитбригад и плакатов среди учащихся. Предварительно в течение двух месяцев в школах шла подготовительная работа.

Мероприятие организовали управа Ленинского района, совместно с районным отделом образования, Центром развития творчества детей и юношества Ленинского района и активистами молодёжной организации «Новое поколение» с целью пропаганды здорового образа, профилактики экстремизма и привлечения молодежи к проблемам современности.

В конкурсе приняли участие пять команд. Победителями жюри признало команду школы №14, второе место завоевала школа №48, третье место у команды лицея № 65.

В номинации «Межнациональная дружба. Традиции и культура народов, населяющих Россию» первое место получила команда школы №14. В номинации «Все профессии важны» победа досталась команде школы №38 , 2 место у школы №14.

В завершении акции курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина научили школьников правилам поведения в экстремальных ситуациях.

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